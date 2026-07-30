Тверские осужденные готовятся к выходу на пенсию после освобождения

Осужденные получают знания о действующем законодательстве для социальной адаптации. Фото: УФСИН Тверской области.

Сотрудники воспитательного отдела и группы социальной работы ИК-7 УФСИН России по Тверской области провели очередное занятие для заключенных, готовящихся к возвращению в общество. Темой встречи стал порядок назначения пенсий и получения социальной помощи, включая материальные выплаты и оформление социального контракта.

Особое внимание уделили разъяснению пенсионных прав для мужчин 1962 года рождения, получивших в 2026 году право на страховую пенсию. Администрация колонии активно содействует подопечным в сборе необходимых документов: уже поданы заявки на назначение выплат для семи осужденных. В настоящее время свыше 40 человек в этом исправительном учреждении получают положенные социальные и пенсионные выплаты на свои счета.

Организаторы курсов подчеркивают, что такие встречи помогают людям адаптироваться к правовому полю, понять свои обязанности и права, что в будущем должно способствовать их успешному возвращению к нормальной жизни.