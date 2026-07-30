В Тверской области изменились размеры госпошлин в сфере миграции

Для работодателей Тверской области изменилась стоимость привлечения иностранных специалистов. Фото: УМВД Тверской области.

В Тверской области вступили в силу обновленные тарифы на государственные услуги для иностранных работников и их работодателей. В связи с принятием Федерального закона № 190-ФЗ от 26 июня 2026 года обновились размеры государственных пошлин в миграционной сфере.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области разъясняет, что с 26 июля 2026 года для получения разрешения на привлечение и использование иностранных сотрудников работодателям необходимо уплатить госпошлину в размере 15 000 рублей.

Кроме того, изменилась стоимость выдачи разрешения на работу для иностранных граждан или лиц без гражданства, которая теперь составляет 5000 рублей. Указанные размеры платежей применяются ко всем пакетам документов, поданным в миграционные органы региона начиная с указанной даты.