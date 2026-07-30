Житель Калининского округа попал под следствие за хранение килограмма наркотиков

Мужчине может грозить 20 лет срока. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области провели обысковые мероприятия в деревне Боровлёво. В ходе осмотра придомовой территории, расположенной на месте бывшей пилорамы, оперативники обнаружили контейнер, в котором хранились 35 пакетов с растительной массой.

Эксперты-криминалисты ЭКЦ УМВД подтвердили, что изъятое вещество является марихуаной, а суммарный вес всех свертков приближается к одному килограмму, что относится к крупному размеру. По данным оперативников, мужчина планировал продавать наркотик потребителям на территории Тверской области.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.