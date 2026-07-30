У двух больниц Тверской области установили системы резервного электроснабжения

Фото: ПТО.
Новые резервные системы электроснабжения установили у больниц в Пено и в Твери. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Электрогенераторной установкой обеспечено отделение паллиативной помощи Пеновской ЦРБ, которая обслуживает не только жителей своего муниципалитета, но и пациентов из Осташковского и Селижаровского округов. Установка способна непрерывно вырабатывать электричество до 10 часов.
Также современной системой резервного электроснабжения, а именно дизель-генераторной установкой, обеспечена Тверская горбольница №7.
Фото: ПТО.
Резервные источники питания важны для больниц (особенно для реанимаций и операционных) в случаях каких-то аварий на электросетях и отключениях света.
Установка генераторов электричества ведется в рамках системной работы по улучшению качества оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья в соответствии с поручениями главы региона Виталия Королева.