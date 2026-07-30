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НовостиОбщество30 июля 2026 12:01

Жители Тверской области узнали о своих правах при оплате обучения в техникумах

Тверской Роспотребнадзор проконсультировал жителей по платным образовательным услугам
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Консультанты области ответили на вопросы об условиях поступления на платное обучение.

Консультанты области ответили на вопросы об условиях поступления на платное обучение.

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители региона в рамках тематической горячей линии с 6 по 17 июля 2026 года получили помощь в защите прав потребителей образовательных услуг. В Управление Роспотребнадзора по Тверской области обратились 13 граждан, столкнувшихся с необходимостью уточнить юридические аспекты поступления на платное обучение.

Основной интерес у заявителей вызвали вопросы удаленного зачисления на заочные программы, правила проверки образовательных лицензий и обязательные условия договоров при поступлении в техникумы. Сотрудники ведомства не только проконсультировали людей, но и разъяснили механизмы защиты прав в случае нарушения условий обучения.

Гражданам подробно рассказали, как подать иск в суд и как воспользоваться правом на привлечение Роспотребнадзора в качестве экспертной стороны для дачи заключения в защиту потребителя.