Жители Тверской области узнали о своих правах при оплате обучения в техникумах

Консультанты области ответили на вопросы об условиях поступления на платное обучение. Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители региона в рамках тематической горячей линии с 6 по 17 июля 2026 года получили помощь в защите прав потребителей образовательных услуг. В Управление Роспотребнадзора по Тверской области обратились 13 граждан, столкнувшихся с необходимостью уточнить юридические аспекты поступления на платное обучение.

Основной интерес у заявителей вызвали вопросы удаленного зачисления на заочные программы, правила проверки образовательных лицензий и обязательные условия договоров при поступлении в техникумы. Сотрудники ведомства не только проконсультировали людей, но и разъяснили механизмы защиты прав в случае нарушения условий обучения.

Гражданам подробно рассказали, как подать иск в суд и как воспользоваться правом на привлечение Роспотребнадзора в качестве экспертной стороны для дачи заключения в защиту потребителя.