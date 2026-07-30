Суд в Твери обязал охранное предприятие выплатить долг по зарплате работнику

Житель Твери добился выплаты более 150 тысяч рублей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Заволжского района города Твери провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО ЧОО «Кавалергард». В ходе надзорных мероприятий установлено, что работодатель не выплатил сотруднику заработную плату, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.

Для защиты прав гражданина прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с предприятия задолженности по оплате труда, процентов за задержку выплат и компенсации морального вреда на общую сумму, превышающую 150 тысяч рублей.

Судебная инстанция рассмотрела доводы прокуратуры и удовлетворила требования в полном объеме. Вынесенное решение на данный момент не вступило в законную силу.