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НовостиОбщество30 июля 2026 11:17

Суд в Твери обязал охранное предприятие выплатить долг по зарплате работнику

В Твери по иску прокуратуры Заволжского района коммерческое предприятие обязали выплатить сотруднику задолженность по зарплате
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Житель Твери добился выплаты более 150 тысяч рублей.

Житель Твери добился выплаты более 150 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Заволжского района города Твери провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО ЧОО «Кавалергард». В ходе надзорных мероприятий установлено, что работодатель не выплатил сотруднику заработную плату, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.

Для защиты прав гражданина прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с предприятия задолженности по оплате труда, процентов за задержку выплат и компенсации морального вреда на общую сумму, превышающую 150 тысяч рублей.

Судебная инстанция рассмотрела доводы прокуратуры и удовлетворила требования в полном объеме. Вынесенное решение на данный момент не вступило в законную силу.