Тверские эксперты подтвердили безопасность свежих ягод и муки

Специалисты подтвердили отсутствие опасных вредителей в импортных партиях клубники и овощей. Фото: Россельхознадзор по Тверской области.

С 20 по 24 июля 2026 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели комплексную проверку подкарантинных товаров. На территории Тверской области при экспортных отгрузках инспекторы досмотрели свыше 3 374 кубометров лесопродукции, 20 тонн пшеничной муки и 19 тонн торфяного грунта, оформив 67 сертификатов для поставок в Узбекистан, Казахстан, Иран, Китай, Турцию и Беларусь.

В рамках внутреннего оборота из карантинных зон проверено более 7 500 кубометров леса, 13 тонн грунта и 20 тонн муки, на которые выдано 154 электронных сертификата для отправки в различные регионы России. Импортные партии из Беларуси включили в себя более 9 тонн свежих ягод, 19,5 тонны белокочанной капусты и свыше 527 тонн фуражного и продовольственного зерна. Общий объем проверенных импортных грузов превысил 350 тонн.

В Ярославской области за отчетный период специалисты досмотрели 645 кубометров березового шпона, направленного на экспорт в Китай, а также проконтролировали внутренний транзит более 36 тонн свежих огурцов, 115 тысяч горшечных растений и 348 кубометров хвойной древесины. Для оформления поставок в 15 субъектов РФ инспекторы подготовили 186 карантинных сертификатов. Также из Беларуси поступило 68 тонн ржаной муки.

По результатам всех контрольных мероприятий в продукции обоих регионов специалисты Тверской испытательной лаборатории не обнаружили ни одного опасного карантинного объекта, что подтверждает эффективность работы ведомства по защите потребительского рынка.