Волонтеры и спасатели ищут пропавшего на Селигере преподавателя МГУ

Владимир Кржевов пропал после того, как рано утром вышел из корпуса отеля в деревне Новые Ельцы. Фото: tvernews.ru.

Владимир Сергеевич Кржевов, кандидат философских наук и доцент кафедры социальной философии МГУ имени М.В. Ломоносова, пропал без вести на территории Осташковского округа Тверской области. Ученый приехал на отдых в деревню Новые Ельцы, но 26 июля рано утром покинул территорию отеля, что запечатлела камера наблюдения.

С этого момента связь с преподавателем прервалась. По информации tvernews.ru, близкие ученого сразу заявили о случившемся, и с того времени волонтеры отряда «Сова» ежедневно прочесывают лесную зону и береговую линию. В масштабной операции принимают участие кинологи с собаками, персонал отеля и другие туристы, временно проживающие по соседству.

К поисковым мероприятиям на воде также привлекались сотрудники ГИМС. Волонтеры подчеркивают, что работа не останавливается ни на один день, и все участники поисков рассчитывают найти мужчину живым.