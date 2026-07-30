Две жительницы Тверской области предстанут перед судом за зверское убийство

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи Калининского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области установили обстоятельства гибели женщины в СНТ «Содружество» в августе 2025 года. Трагедия разыгралась во время совместного распития спиртного тремя знакомыми. В ходе конфликта одна из участниц застолья избила потерпевшую на кухне, из-за чего та упала с лестницы.

В этот же момент вторая обвиняемая, дождавшись падения жертвы в коридоре, совершила убийство, использовав веревку для удушения. Для установления всех обстоятельств преступления сотрудники Следственного комитета провели комплекс следственных действий и судебных экспертиз.

Собранная доказательная база подтверждает причастность обеих женщин к совершению преступления, предусмотренного статьей об убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц. Уголовное дело передано в суд для вынесения приговора.