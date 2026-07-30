Виталий Королев пообещал повысить одну из мер поддержки учителей в Тверской области

Указом Президента установлен особый статус учителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В соответствие с указом Президента России в стране устанавливается особый статус профессии учителя с расширением мер поддержки педагогов. Им гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального развития, а также, к примеру, дается право бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами, обращаться за юрпомощью по рабочим вопросам и т.д. Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в мессенджере МАХ подчеркнул, что президентский указ не просто устанавливает особый статус, но и гарантирует необходимые условия для роста и развития педагогов.

«Педагоги – наша опора в воспитании подрастающего поколения, а значит, и в развитии России, нашей Тверской области, – написал в своем посте Виталий Королев. – Сегодня в регионе порядка 21 тысячи педагогических работников: учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения. Это люди, которые выбрали не просто работу, а призвание – отдавать свой труд, любовь и знания детям. Наша задача – создать для них достойные условия труда и жизни».

Руководитель области дал обнадеживающий комментарий про выплату учителям к началу учебного года.

«Несмотря на сложные условия экономики, её сохраним и даже немного повысим», – сообщил Виталий Королев.

Глава региона назвал еще несколько мер поддержки педагогов в Тверской области.

Одна из них - система наставничества, пункт про которую есть в указе. В Верхневолжье уже 458 аттестованных наставников, они призваны помочь молодым педагогам. Наставникам предусмотрены ежемесячные региональные выплаты за дополнительную нагрузку.

Виталий Королев отметил, что в регионе развиваются меры поддержки педагогов. Фото: ПТО/Максим Школьников

Реализуются программы повышения квалификации для учителей, проводятся развивающие семинары и конкурсы профмастерства. За прошлый учебный год свои профессиональные навыки благодаря этому повысили 3050 педагогов.

Действует, как и в других регионах, программа «Земский учитель». По ней педагогам, приезжающим работать в сельскую местность и небольшие города, выплачивается 1 млн рублей.

Виталий Королев сообщил, что по президентскому указу начата разработка единого пакета мер поддержки в регионе, куда добавят возможность бесплатно посещать государственные музеи, получать юридическую помощь, преимущество при зачислении детей учителей в детсады

Также в регионе уже формируется перечень учителей, которым положено звание «Ветеран труда» (условие - не менее 25 лет педагогического стажа).

«Уверен, что совместными усилиями мы сделаем эту профессию по-настоящему престижной и востребованной. Выполним все пункты Указа Президента. Наши дорогие педагоги этого достойны!» – заявил Виталий Королев.