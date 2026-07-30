В Ржевском филиале Музея Победы отметят годовщину первого победного салюта

Музей воссоздает историческую атмосферу встречи Сталина с командующим Калининским фронтом. Фото: пресс-служба Музея Победы.

В музее «Ставка Сталина» Ржевского филиала Музея Победы пройдут торжественные мероприятия, посвященные 83-й годовщине первого салюта в годы Великой Отечественной войны. Музейный комплекс, расположенный в историческом деревянном доме, где Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин принял решение об организации победного салюта в честь освобождения Орла и Белгорода, подготовил для посетителей специальную программу.

Исторически первый салют состоялся в ночь с 4 на 5 августа 1943 года, когда в Москве прогремели 12 залпов из 124 орудий. На памятном событии в музее ожидается почетный гость — Татьяна Андреевна Еременко, дочь Маршала Советского Союза и командующего Калининским фронтом Андрея Ивановича Еременко.

Торжественная часть начнется в 12:00 и включит праздничный концерт, экскурсию по экспозиции «Калининский фронт. Август 1943 г.» и акцию, во время которой в небо запустят 83 красных воздушных шара. В празднике примут участие ветераны, школьники и почетные жители Ржева.