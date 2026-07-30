Прокуратура Тверской области добилась блокировки сайтов с серыми сим-картами

Суд признал информацию о продаже сим-карт без предъявления паспорта запрещенной к распространению в РФ. Фото: Прокуратура Тверской области.

Надзорные мероприятия, проведенные прокуратурой Молоковского округа, помогли ограничить доступ к незаконной торговле услугами связи. В ходе проверки интернет-пространства прокуроры обнаружили пять страниц, где предлагалось купить сим-карты для телефонов без заключения договора и предъявления паспорта.

Поскольку использование подобных номеров зачастую связано с анонимной противоправной деятельностью, надзорное ведомство приняло меры по блокировке ресурсов. Прокурор направил в суд иск о признании данных сведений запрещенными к распространению в России, напомнили в ведомстве.

Судебный орган поддержал требования прокуратуры, признав информацию недопустимой, и постановил исполнить решение незамедлительно для защиты интересов граждан и общественной безопасности.