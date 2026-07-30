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НовостиОбщество30 июля 2026 7:01

Жительница Удомли лишилась доступа к счетам из-за сделки с мошенниками

21-летняя жительница Удомли стала подозреваемой в незаконном обороте средств платежей, согласившись за деньги предоставить доступ к своему электронному кошельку
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За передачу доступа к электронному кошельку злоумышленникам девушке грозит лишение свободы сроком до трех лет.

За передачу доступа к электронному кошельку злоумышленникам девушке грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

Девушка из Удомли познакомилась с молодым человеком в общей компании и поддалась на его просьбу за три тысячи рублей оформить электронный кошелек. Не подозревая о преступных планах, она передала все реквизиты своему новому знакомому.

Вскоре выяснилось, что этот кошелек был использован для хищения 10 000 рублей у жительницы Ульяновской области, которую обманули при покупке товаров через интернет. По факту содействия мошенникам в отношении владелицы кошелька возбудили дело по части 3 статьи 187 УК РФ. Помимо перспективы уголовного наказания сроком до трех лет, девушка столкнулась с блокировкой всех своих онлайн-операций в банках.

На время следствия подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Полицейские напоминают, что передача доступа к счетам за вознаграждение всегда влечет за собой серьезные последствия для владельца карты.