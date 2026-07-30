Следственный комитет начал проверку после наезда самоката на ребенка в Твери

Ведомство устанавливает обстоятельства наезда самоката на ребенка. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

После выявления в средствах массовой информации публикации о дорожном инциденте Московский межрайонный следственный отдел города Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовал проведение доследственной проверки.

Согласно распространенной информации, наезд на ребенка был совершен 28 июля 2026 года во время передвижения водителя на самокате по проспекту Чайковского. В данный момент следователи выясняют все детали случившегося, устанавливая, при каких обстоятельствах произошло травмирование несовершеннолетнего.

В рамках работы по материалу проверки опрашиваются очевидцы инцидента, а также анализируются все полученные сведения. Итоговое процессуальное решение будет принято правоохранительными органами по завершении комплекса проверочных мероприятий.