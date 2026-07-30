В Тверской области за сутки потушили десять техногенных пожаров

Центр управления ведомства подвел итоги дежурных суток. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области представил оперативную сводку о работе дежурных смен. Пожарные расчеты выезжали на тушение возгораний по нескольким адресам: в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, на проспекте Калинина в Твери, на улице Советской в Лихославле, на улице Микрорайон в Осташкове и на 3-й улице в деревне Ивановское Бежецкого округа.

Помимо жилых и административных объектов, огнеборцы ликвидировали два случая загорания автомобилей и три возгорания мусора. Для ликвидации последствий одного ДТП привлекались силы экстренных служб.

В рамках антикризисного управления на всех уровнях единой системы предупреждения ЧС ведомство продолжает круглосуточную координацию, удерживая под постоянным контролем оперативную обстановку на водных объектах Тверской области, безопасное прохождение организованных туристических групп и непрерывный мониторинг погодных условий.