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НовостиОбщество29 июля 2026 18:50

В Селижаровском округе суд осудил местного жителя за незаконную рубку леса

Прокуратура Селижаровского округа поддержала государственное обвинение в отношении 67-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконной рубке леса
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ущерб, причиненный лесному фонду при вырубке 18 кубометров древесины, составил более 94 тысяч рублей.

Ущерб, причиненный лесному фонду при вырубке 18 кубометров древесины, составил более 94 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Селижаровского округа поддержала государственное обвинение в отношении 67-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.

Судебным следствием установлено, что в апреле 2026 года подсудимый совершил незаконную вырубку деревьев пород ольха серая и береза на территории Большекошинского участкового лесничества. Общий объем добытой древесины составил 18 кубометров. Своими действиями мужчина причинил лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму свыше 94 тысяч рублей.

В суде было подтверждено, что древесина предназначалась для личных нужд злоумышленника. За совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 260 УК РФ, суд с учетом позиции государственного обвинителя признал фигуранта виновным и назначил ему наказание.