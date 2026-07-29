В Селижаровском округе суд осудил местного жителя за незаконную рубку леса

Ущерб, причиненный лесному фонду при вырубке 18 кубометров древесины, составил более 94 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Селижаровского округа поддержала государственное обвинение в отношении 67-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.

Судебным следствием установлено, что в апреле 2026 года подсудимый совершил незаконную вырубку деревьев пород ольха серая и береза на территории Большекошинского участкового лесничества. Общий объем добытой древесины составил 18 кубометров. Своими действиями мужчина причинил лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму свыше 94 тысяч рублей.

В суде было подтверждено, что древесина предназначалась для личных нужд злоумышленника. За совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 260 УК РФ, суд с учетом позиции государственного обвинителя признал фигуранта виновным и назначил ему наказание.