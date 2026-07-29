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НовостиПроисшествия29 июля 2026 18:24

В Конаковском округе огнеборцы МЧС потушили пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме на улице Школьной в селе Завидово удалось ликвидировать усилиями трех пожарно-спасательных частей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Фото: МЧС Тверской области.

Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Фото: МЧС Тверской области.

Силы и средства пожарно-спасательных частей №29, №84 и №15 были задействованы 27 июля 2026 года в ликвидации пожара по адресу: Конаковский муниципальный округ, село Завидово, улица Школьная.

В ходе оперативной работы возгорание было успешно потушено, что позволило не допустить перехода огня на жилую площадь здания. По результатам осмотра поврежденных помещений установлено, что огнем затронута только внутренняя отделка кухни на площади 10 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время сотрудниками экстренных служб проводятся мероприятия по установлению причины возгорания, назначена соответствующая экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.