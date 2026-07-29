Правительство Тверской области профинансирует выплаты врачам и выпускникам

Глава Тверской области Виталий Королев утвердил финансирование премий для стобалльников и выплат врачам проекта «Здоровье Верхневолжья». Фото: ПТО.

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством главы региона Виталия Королева утверждены объемы финансирования для новых региональных инициатив. Одной из них стала премия для выпускников-стобалльников, которые продолжат обучение в тверских образовательных организациях — выплата составляет 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов.

Также профинансирована работа медицинских бригад проекта «Здоровье Верхневолжья», реализуемого совместно с депутатом Госдумы РФ Алёной Аршиновой. Виталий Королев при обсуждении выплат медицинским работникам подчеркнул, что они являются дополнением к основной заработной плате, которую врачи получают по месту основной занятости.

Эти решения направлены на поддержку социально значимых сфер, создание качественных условий для жизни и закрепление квалифицированных кадров в муниципалитетах региона.