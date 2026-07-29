В Весьегонске суд приговорил женщину к принудительным работам за неуплату алиментов

Общая сумма на содержание шестерых детей превысила 1,3 млн рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Весьегонского округа добилась вынесения обвинительного приговора в отношении местной жительницы 39 лет, которая уклонялась от исполнения родительского долга.

Установлено, что с ноября 2025 по март 2026 года женщина не выплачивала средства на содержание своих шестерых несовершеннолетних детей, в результате чего сумма долга превысила 1,3 миллиона рублей. На судебном заседании государственное обвинение представило доказательства вины подсудимой по части 1 статьи 157 УК РФ.

Суд приговорил женщину к принудительным работам на срок 5 месяцев и 5 дней. Из ее заработка будет производиться удержание 10% в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.