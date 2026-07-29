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НовостиОбщество29 июля 2026 17:06

В Весьегонске суд приговорил женщину к принудительным работам за неуплату алиментов

В Весьегонском округе суд признал 39-летнюю местную жительницу виновной в злостном уклонении от содержания своих шести несовершеннолетних детей.
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Общая сумма на содержание шестерых детей превысила 1,3 млн рублей.

Общая сумма на содержание шестерых детей превысила 1,3 млн рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Весьегонского округа добилась вынесения обвинительного приговора в отношении местной жительницы 39 лет, которая уклонялась от исполнения родительского долга.

Установлено, что с ноября 2025 по март 2026 года женщина не выплачивала средства на содержание своих шестерых несовершеннолетних детей, в результате чего сумма долга превысила 1,3 миллиона рублей. На судебном заседании государственное обвинение представило доказательства вины подсудимой по части 1 статьи 157 УК РФ.

Суд приговорил женщину к принудительным работам на срок 5 месяцев и 5 дней. Из ее заработка будет производиться удержание 10% в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.