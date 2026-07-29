Роспотребнадзор Тверской области предупредил о сезонном подъеме энтеровируса

В летне-осенний период специалисты Роспотребнадзора усиливают контроль за профилактикой энтеровирусных инфекций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области специалисты Роспотребнадзора призвали родителей быть предельно внимательными к гигиене детей в летний период из-за сезонного роста энтеровирусных инфекций. Инфекция чаще всего поражает маленьких детей, поэтому соблюдение элементарных гигиенических норм становится первоочередной задачей для каждой семьи.

Специалисты советуют родителям приучать детей мыть руки после каждой прогулки и перед едой, а также регулярно дезинфицировать детские игрушки. Важно не допускать купания в непроточных водоемах и запрещать детям заглатывать воду во время плавания. Родителям необходимо следить за тем, чтобы ребенок не посещал школу или детский сад при любых признаках недомогания. Также важно защищать продукты от насекомых и животных, упаковывать еду отдельно и всегда мыть овощи и зелень под проточной водой с последующим ополаскиванием кипяченой водой.

Самолечение при подозрении на инфекцию опасно, поэтому при тошноте, болях в животе или слабости нужно незамедлительно вызывать врача и обрабатывать личные вещи больного дезинфицирующими средствами.