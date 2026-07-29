Число жителей Тверской области получивших помощь в рамках «Поезда здоровья» превысило тысячу — рассказала координатор проекта Алёна Аршинова

Жителей принимают областные врачи узких специализаций. Фото: соцсети Алёны Аршиновой.

Работу «Поезда здоровья» вместе с Алёной Аршиновой проверили глава Краснохолмского округа Геннадий Метлин, исполняющий обязанности главврача Михаил Пышкин, депутат Законодательного Собрания региона Андрей Николашкин, руководитель комиссии Молодежной палаты при Законодательном Собрании региона Кирилл Николаев. Вопросы поступившие от жителей в ходе общения взял на личный контроль главврач Михаил Пышкин.

Чувствуется серьезная востребованность медицинского автопоезда. Только к середине его посетило более 180 жителей.

Каждый желающий может бесплатно в одном месте пройти клинический анализ крови, исследование на ВИЧ, определить уровень сахара и холестерина, сделать флюорографию, ЭКГ, УЗИ и маммографию.

Жителей принимают областные врачи узких специализаций: кардиолог, невролог, онколог, педиатр, терапевт, уролог, акушер-гинеколог, хирург, эндокринолог, врач УЗИ. По итогу каждый житель получает рекомендации специалистов.

«Благодарна главе региона Виталию Королеву за поддержку проекта. Понимаем, как важна своевременно оказанная медицинская помощь. Поэтому наша задача — сделать ее максимально доступной», — сказала Алёна Аршинова.

Координатор проекта также поблагодарила главврача Михаила Пышкина и весь коллектив Краснохолмской ЦРБ, а также руководителя комиссии Молодежной палаты при Законодательном Собрании региона Кирилла Николаева за помощь в организации работы «Поезда здоровья» на территории округа.

Бригада областных врачей и передвижные медицинские комплексы продолжат работу на базе поликлиники Краснохолмской ЦРБ и завтра, 30 июля, с 8:00 до 18:00, по адресу: площадь Карла Маркса, д. 4А. Ждут всех жителей округа, кто хочет проверить свое здоровье.

Ранее «Поезд здоровья» за два дня в Калининском районе посетили более 870 человек. А с учетом только первой половины сегодняшнего приема в Краснохолмском округе помощь узких специалистов получили уже больше тысячи жителей Тверской области.

О дальнейшем графике работы «Поезда здоровья» в муниципалитетах Алёна Аршинова сообщает в своих аккаунтах в социальных сетях.