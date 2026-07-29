В Максатихе предприниматель организовал криптоферму на старой пилораме

Полиция изъяла 68 единиц майнингового оборудования и устройства для хищения энергии. Фото: МВД Тверской области.

Нелегальную деятельность организовал 60-летний местный предприниматель, арендовавший помещение бывшей пилорамы. Внутри здания он разместил специализированное силовое оборудование для добычи криптовалюты и подключился к электросетям в обход приборов учета.

В результате незаконного потребления ресурса компании-поставщику был причинен ущерб в размере 4 730 000 рублей. В ходе обыска полицейские изъяли 68 единиц майнингового оборудования, компьютерную технику, маршрутизаторы, карты памяти, а также электронное устройство, использовавшееся для вмешательства в работу счетчиков.

На момент прибытия оперативников оборудование функционировало в рабочем режиме. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, и решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для подозреваемого.