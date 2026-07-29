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НовостиОбщество29 июля 2026 14:02

Глава Тверской области поздравил ветерана дальней авиации с вековым юбилеем

Глава Тверской области Виталий Королев направил поздравительный адрес ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Твери Константину Кемайкину
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Константин Павлович Кемайкин посвятил почти 30 лет защите воздушных рубежей Отечества.

Константин Павлович Кемайкин посвятил почти 30 лет защите воздушных рубежей Отечества.

Фото: ПТО.

Почетный гражданин города Твери Константин Павлович Кемайкин в свои сто лет принимает поздравления от жителей и руководства региона. Глава Тверской области Виталий Королев отметил, что боевой путь фронтовика — это часть славной истории края, которой гордятся все тверичане.

Свою жизнь с военной авиацией Константин Павлович связал еще в 1943 году, когда был призван в армию и освоил снайперское дело. Став курсантом Челябинского военного технического училища в 1944 году, он впоследствии служил авиамехаником в 210-м гвардейском бомбардировочном полку дальней авиации в Могилеве.

Почти три десятилетия фронтовик посвятил защите воздушных границ Советского Союза. За доблесть и боевые заслуги он отмечен многочисленными наградами, среди которых медаль «За боевые заслуги» и знак «За воинскую доблесть».