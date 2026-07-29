Глава Тверской области поздравил ветерана дальней авиации с вековым юбилеем

Константин Павлович Кемайкин посвятил почти 30 лет защите воздушных рубежей Отечества. Фото: ПТО.

Почетный гражданин города Твери Константин Павлович Кемайкин в свои сто лет принимает поздравления от жителей и руководства региона. Глава Тверской области Виталий Королев отметил, что боевой путь фронтовика — это часть славной истории края, которой гордятся все тверичане.

Свою жизнь с военной авиацией Константин Павлович связал еще в 1943 году, когда был призван в армию и освоил снайперское дело. Став курсантом Челябинского военного технического училища в 1944 году, он впоследствии служил авиамехаником в 210-м гвардейском бомбардировочном полку дальней авиации в Могилеве.

Почти три десятилетия фронтовик посвятил защите воздушных границ Советского Союза. За доблесть и боевые заслуги он отмечен многочисленными наградами, среди которых медаль «За боевые заслуги» и знак «За воинскую доблесть».