Виталий Королев утвердил систему персонального кураторства для округов региона

Институт кураторства может стать реальным инструментом развития экономики муниципальных округов. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Система закрепления заместителей председателя Правительства Тверской области за каждым муниципальным округом внедрена в сжатые сроки для повышения эффективности государственного управления. В личном канале в MAX Виталий Королев пояснил, что распределение территорий основывалось на профессиональной компетенции руководителей.

Кувшиновский округ получил усиленное кураторство: там дополнительно к профильному зампреду закреплен министр экономического развития, что обусловлено амбициозными планами по экономическому развитию округа. Поставленные перед кураторами задачи включают постоянный мониторинг социальной сферы, формирование перспективных планов развития совместно с главами округов, оперативное решение возникающих трудностей и представление еженедельных докладов лично главе региона.

В перспективе аналогичные задачи будут поставлены перед отраслевыми министерствами, что позволит сформировать комплексный подход к развитию каждой территории Тверской области.