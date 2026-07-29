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НовостиОбщество29 июля 2026 13:39

Виталий Королев утвердил систему персонального кураторства для округов региона

Глава Тверской области Виталий Королев объявил о завершении формирования института кураторства над муниципалитетами со стороны руководства регионального правительства
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Институт кураторства может стать реальным инструментом развития экономики муниципальных округов.

Институт кураторства может стать реальным инструментом развития экономики муниципальных округов.

Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Система закрепления заместителей председателя Правительства Тверской области за каждым муниципальным округом внедрена в сжатые сроки для повышения эффективности государственного управления. В личном канале в MAX Виталий Королев пояснил, что распределение территорий основывалось на профессиональной компетенции руководителей.

Кувшиновский округ получил усиленное кураторство: там дополнительно к профильному зампреду закреплен министр экономического развития, что обусловлено амбициозными планами по экономическому развитию округа. Поставленные перед кураторами задачи включают постоянный мониторинг социальной сферы, формирование перспективных планов развития совместно с главами округов, оперативное решение возникающих трудностей и представление еженедельных докладов лично главе региона.

В перспективе аналогичные задачи будут поставлены перед отраслевыми министерствами, что позволит сформировать комплексный подход к развитию каждой территории Тверской области.