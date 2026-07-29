В Твери увековечат память о Почётном строителе Владимире Мореве

Решение было принято на очередном заседании городской Думы. Фото: ТГД

В Твери скоро станет одним мемориальным объектом больше - в честь Почётного строителя Тверской области Владимира Морева планируется установить мемориальную доску. Решение было принято 29 июля на очередном заседании Тверской городской Думы.

Владимир Морев принимал участие в строительстве многих важнейших для Тверского региона объектов. В частности с его именем связано возведение Центра космической связи и Конаковской ГРЭС. За свой профессиональный вклад был награждён орденом Трудового Красного знамени. Вёл активную общественную деятельность, был председателем Совета старейшин Ассоциации Тверских землячеств.

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев отметил вклад Владимира Морева в сохранение наследия Верхневолжья. Фото: ТГД

"Владимир Генрихович Морев был талантливым организатором, что проявлялось и в его трудовой деятельности, и в общественной жизни. Он стоял у истоков создания Ассоциации Тверских землячеств – организации, объединившей сотни тверитян, живущих по всему миру, во имя сохранения духовного, культурного наследия Верхневолжья. На счету Ассоциации десятки интереснейших проектов, в реализации которых партнером стал городской депутатский корпус. Это создание «Золотой книги Твери», присвоение крейсеру подводного Тихоокеанского флота имени нашего города, установка мемориальных досок в память о выдающихся земляках. Ассоциация в свое время была также активным участником движения по присвоению Твери почетного звания «Город воинской славы»", - рассказал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Памятная доска в честь Владимира Морева появится на стене дома, в котором он жил, это дом в центре Твери по адресу Новоторжская, 7.