Тверской Росреестр зафиксировал рост объемов индивидуального жилья

Управление напоминает об обязательном оформлении недвижимости в соответствии с федеральным законом № 487-ФЗ. Фото: Росреестр Тверской области.

В первом полугодии 2026 года в Тверской области зарегистрировано более 2,3 тысячи частных домов совокупной площадью 337,3 тысячи квадратных метров. Данные Управления Росреестра подтверждают лидерство Калининского муниципального округа, где сосредоточено 34% всех введенных площадей (115 тысяч квадратных метров).

Значительные объемы зафиксированы также в Конаковском (65,2 тысячи) и Кимрском (22,8 тысячи) округах, в то время как в Твери оформлено 107 объектов ИЖС. Аналитика материалов показывает, что свыше 1,5 тысячи домов (210 тысяч квадратных метров) построены из дерева, тогда как блочные и кирпичные конструкции составили менее 200 объектов каждая.

Всего зарегистрировано 1,3 тысячи одноэтажных домов и 977 двухэтажных строений. В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения принципа «построил – оформи», введенного федеральным законом № 487-ФЗ от 26 декабря 2024 года, который предписывает обязательную регистрацию строений до начала их фактической эксплуатации.