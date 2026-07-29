В Тверской области чествуют Почетного гражданина Геннадия Виноградова

Геннадий Петрович Виноградов посвятил более 40 лет службе в органах безопасности и общественной деятельности в Тверской области. Фото: ПТО.

29 июля 2026 года ветеран Управления ФСБ России по Тверской области Геннадий Петрович Виноградов отмечает день рождения, с чем его лично поздравил глава региона Виталий Королев. Он направил юбиляру слова признательности за многолетнюю службу на благо Верхневолжья и страны, подчеркнув, что деятельность Геннадия Петровича стала нравственным ориентиром для патриотов региона.

Геннадий Виноградов родился в 1947 году в Камышине, окончил Калининский пединститут в 1971 году, а затем прошел обучение на Высших курсах КГБ в Минске. Профессиональный путь в органах госбезопасности он начал в Калининской области, дослужившись до поста начальника регионального Управления ФСБ. Ветеран участвовал в пресечении разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

В 2000-х годах он возглавлял общественную комиссию по присвоению Твери звания «Город воинской славы». После завершения службы Геннадий Петрович активно помогает Совету ветеранов тверского УФСБ и участвует в общественно-политической жизни области. Среди его наград — «Крест святого Михаила Тверского» и звание «Почетный гражданин Тверской области», присвоенное в августе 2025 года.