В Твери полиция задержала администратора сауны за организацию проституции

Полиция Твери изъяла в сауне учетную книгу, подтверждающую факты оказания интимных услуг. Фото: МВД Тверской области.

Администратор одной из саун Твери задержана полицией за то, что регулярно привлекала молодых женщин к оказанию платных интимных услуг. Сотрудники уголовного розыска провели в Пролетарском районе операцию по пресечению деятельности притона. По подозрению в организации проституции задержана 45-летняя женщина, которая, работая администратором, предлагала клиентам услуги интимного характера.

В ходе обыска оперативники обнаружили улики, подтверждающие криминальный доход: денежные средства в размере 30 тысяч рублей, учетную книгу с записями о заказах, мобильные телефоны и технику для наблюдения.

27-летняя девушка, ставшая участницей эксперимента, была привлечена к ответственности по статье 6.11 КоАП РФ. В отношении администратора заведения следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ. Подозреваемой грозит реальный срок заключения до пяти ле