В Твери пройдет первый благотворительный забег с собаками в костюмах

В прошлом году устраивалось модное собачье дефиле. Фото: «Инициативная группа по защите животных»

Тверская благотворительная организация «Инициативная группа по защите животных» 30 августа приглашает любителей и владельцев собак в ландшафтный парк «Тьмака» в областной столице на шестой ежегодный благотворительный забег «Хвостатый кросс» (0+). На этот раз его изюминкой станет костюмированный забег.

«За шесть лет «Хвостатый кросс» стал одним из самых узнаваемых благотворительных спортивных событий региона. За это время его участниками стали 912 бегунов из разных регионов России, а вместе с ними дистанцию преодолели 68 собак из приютов», - отметили зоозащитники.

В нынешней программе предусмотрены детский забег без собаки на 1 км; взрослый забег на 6 км; дистанция для новичков на 2 км; забег с собакой в костюмчике на 2 км. Также гостей ждут дога-йога, мастер-классы для детей и взрослых, интерактивные площадки и активности для людей и животных.

Организаторы уточняют, что все средства, собранные во время «Хвостатого кросса», направят в помощь бездомным животным: на лечение, питание и т.д.

К забегам с собакой допускаются участники старше 18 лет с необходим медицинским допуском к соревнованиям и питомцем с действующими прививками.

Зарегистрироваться на забеги можно по ссылке далее.