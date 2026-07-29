В Тверской области определят лучших сварщиков, станочников и швей

Победителей и призеров ждут денежные награды. Фото: ПТО.

В Верхневолжье проходит региональный этап конкурса «Лучший по профессии». В этом году там три направления: «Сварщик», «Оператор станка с ЧПУ» и «Швея».

Победителей и призеров определят по итогам проверки теоретических знаний и прохождения практических заданий. Тех, кто проявит свое мастерство на самом высоком уровне, на региональном этапе конкурса ждут денежные премии: 80 тыс. рублей – за первое место, 60 тыс. – за второе и 40 тыс. рублей – за третье.

Конкурс направлен на повышение престижа рабочих специальностей и соответствует задачам нацпроекта «Кадры».

«Глава Тверской области Виталий Королев неоднократно подчеркивал, что развитие кадрового суверенитета Верхневолжья – безусловный приоритет. По инициативе руководителя региона реализуются меры по привлечению молодых специалистов на производства», - напомнила пресс-служба областного правительства.