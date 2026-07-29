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НовостиОбщество29 июля 2026 10:33

Тверские заключенные приобщились к духовному наследию в День Крещения Руси

УФСИН России по Тверской области организовало мероприятия к Дню Крещения Руси
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Осужденные, входящие в состав православных общин, посетили храмы для участия в молебнах. Фото: УФСИН Тверской области.

Осужденные, входящие в состав православных общин, посетили храмы для участия в молебнах. Фото: УФСИН Тверской области.

Празднование Дня Крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира прошло 28 июля 2026 года в штатном режиме во всех подведомственных учреждениях УФСИН России по Тверской области.

Духовно-просветительская программа включила в себя торжественный благовест, исполненный обученными осужденными, праздничные молебны перед образом князя Владимира и историко-культурные лекции о событии 988 года. Участие осужденных в богослужебной жизни рассматривается администрацией колоний как эффективное средство исправления, воспитания и социальной реабилитации.

По мнению сотрудников воспитательных отделов, приобщение к духовным традициям страны помогает верующим гражданам укрепиться в стремлении к покаянию и осознанному исправлению в процессе отбывания наказания.