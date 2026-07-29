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НовостиОбщество29 июля 2026 9:49

В Старице арестовали мужчину за убийство знакомого из-за долга

Старицкий районный суд заключил под стражу 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого из-за нежелания возвращать крупный денежный долг
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Подозреваемый взят под стражу.

Подозреваемый взят под стражу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) расследуется Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области. По версии следствия, в период с 22 по 24 июля 2026 года в доме в деревне Бороздино Старицкого округа подсудимый распивал спиртное со знакомым.

В ходе конфликта из-за нежелания отдавать долг в размере около 150 тысяч рублей мужчина взял нож и нанес потерпевшему удары в область груди и шеи. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления. Следователи и криминалисты СК провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы.

28 июля Старицкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.