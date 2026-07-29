На Тверской полумарафон ждут около 3000 любителей бега

Кадр с прошлогоднего полумарафона. Фото: администрация Твери

2 августа в центре столице Верхневолжья состоится Тверской полумарафон. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ожидается, что в нем поучаствует около 3000 человек из нашего и ряда других регионов страны.

Уточняется, что маршрут полумарафона пройдет по центральным улицам, площадям и набережным Твери, в том числе он будет пролегать мимо Театральной площади, императорского путевого дворца, Староволжского моста, Спасо-Преображенского собора, также захватит набережную Афанасия Никитина и т.д.

К участию приглашаются дети, и взрослые с любым уровнем подготовки. Предусмотрены следующие дистанции: 21,1 км; 10 км; 5 км; 1 км; 500 метров для самых юных участников; корпоративная эстафета 10×1 км для команд предприятий и организаций.

Каждому бегуну на финише организаторы обещают памятную медаль, брендированную футболку, стартовый пакет и подарки от партнеров мероприятия.

Зарегистрироваться на Тверской полумарафон, ознакомиться с деталями его программы можно на официальном сайте tvermarathon.ru и в официальной группе «ВКонтакте».

Тверской полумарафон включает в себя не только забег, но также и масштабную развлекательную программу. В течение дня в центре города будут выступать творческие коллективы, работать интерактивные площадки, детские и фотозоны, массовые разминки, площадки партнеров, фудкорт.