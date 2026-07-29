Виталий Королев сообщил о расширении работы проекта «Поезд здоровья»

За шесть дней работы в Калининском и Кувшиновском округах обследование прошли более 1700 жителей региона. Фото: max.ru/korolev.

По просьбам жителей Тверской области в состав мобильных медицинских бригад проекта «Поезд здоровья» дополнительно включат педиатров. О развитии медицинской инициативы, реализуемой при поддержке АНО «Евразия» и депутата Госдумы Алёны Аршиновой, рассказал глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX.

После того как за шесть дней в двух округах обследование прошли более 1700 человек, власти решили сделать помощь комплексной. Теперь, помимо приема взрослых, в бригады включат детских врачей. Проект продолжает движение по региону: 28 и 29 июля врачи работают в Весьегонске и Красном Холме, а 3 и 4 августа — в поселках Сандово и Молоково.

Королев подчеркнул, что по сложным случаям будет обеспечена телемедицинская связь с областными центрами, что избавит людей от лишних поездок. Благодарность врачам за профессионализм и внимательность, которую они демонстрируют на местах, стала важным итогом работы проекта, где здоровье людей признано абсолютным приоритетом.