В Нелидово полицейские изъяли из продажи более 150 литров алкоголя

Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 510 бутылок различного алкоголя. Фото: МВД Тверской области.

Нарушение в деятельности одного из местных обществ с ограниченной ответственностью выявили сотрудники МО МВД России «Нелидовский» в ходе проверки соблюдения законодательства об обороте спиртосодержащей продукции.

Установлено, что у предпринимателя закончилась лицензия на розничную продажу алкоголя, однако в кафе-баре на улице Матросова спиртное продолжало храниться и реализовываться, что категорически запрещено законом. В ходе проведенных мероприятий сотрудники группы исполнения административного законодательства изъяли из незаконного оборота 510 бутылок различного алкоголя общим объемом 159,25 литра.

В отношении юридического лица составлен административный протокол по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ за нарушение требований к обороту алкогольной продукции. Материалы дела б