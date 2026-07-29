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НовостиОбщество29 июля 2026 7:01

В Тверской области установили новые льготы для иностранных военнослужащих

В Тверской области действуют новые правила миграционного учета для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Управление по вопросам миграции Тверской области разъяснило правила пребывания для иностранных военнослужащих. Фото: УМВД Тверской области.

Управление по вопросам миграции Тверской области разъяснило правила пребывания для иностранных военнослужащих. Фото: УМВД Тверской области.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области информирует, что Федеральный закон № 205-ФЗ от 26 июня 2026 года закрепил ряд преференций для иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту или являются ветеранами боевых действий.

Согласно новым нормам, в отношении таких военнослужащих запрещено принимать решения об отказе в выдаче либо аннулировании ранее оформленных патентов или разрешений на работу. Эти меры действуют независимо от иных законных оснований для аннулирования документов, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ.

Также для данной категории лиц предусмотрено право на продление срока временного пребывания в России, необходимое для восстановления аннулированных документов, если их срок действия еще не истек, либо для оформления новых разрешений.