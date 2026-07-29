Суд в Бологом лишил прав местного жителя из-за психического заболевания

Прокуратура обеспечила соблюдение требований закона в сфере безопасности дорожного движения. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Бологовского округа провела надзорную проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе мониторинга документов установлено, что местный житель, имеющий медицинские противопоказания к вождению в связи с диспансерным учетом у психиатра, владеет действительным водительским удостоверением.

Надзорное ведомство отметило, что допуск лиц с подобными диагнозами к управлению автомобилями создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий и может повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

В целях защиты общества прокурор направил в суд административное исковое заявление о прекращении действия прав гражданина на управление транспортными средствами. Суд согласился с доводами обвинения и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.