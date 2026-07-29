МЧС Тверской области за сутки потушили пять пожаров и ликвидировали четыре ДТП

Ситуация на водоемах Тверской области и прохождение туристических групп контролируются сотрудниками ЦУКС МЧС. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области представил оперативную сводку за прошедшие сутки. Пожарные расчеты привлекались к тушению пяти техногенных пожаров, в том числе на улице Школьной в селе Завидово Конаковского муниципального округа и в поселке Калашниково Лихославльского муниципального округа.

Дополнительно спасатели ликвидировали три случая горения мусора. Для ликвидации последствий четырех дорожно-транспортных происшествий экипажи ведомства привлекались в усиленном составе.

Параллельно с реагированием на вызовы специалисты продолжают круглосуточную координацию органов антикризисного управления, удерживая под постоянным контролем оперативную обстановку на водных объектах Тверской области, безопасное прохождение организованных туристических групп по маршрутам и непрерывный мониторинг погодных условий.