В Твери ограничат движение транспорта на центральных улицах

Карта забега. Фото: пресс-служба администрации города Твери

С 30 июля по 2 августа будет ограничено движение транспорта на центральных улицах Твери. Причина этого - подготовка и проведение забега «Тверской полумарафон». Мероприятие состоится 2 августа.

С 20 часов 30 июля до 17 часов 2 августа вводятся ограничения движения и парковки всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности на Театральной площади.

Далее с 20 часов 1 августа до 16 часов 2 августа движение будет ограничено на улице Советской (на участке от Волжского проезда до Свободного переулка).

Затем с 4 часов до 15 часов 2 августа ограничения движения начнут действовать:

- на мосту через реку Волгу в створе Волжского проезда и площади Мира;

- на Волжском проезде (на участке от моста через реку Волгу в створе Волжского проезда и площади Мира до Советской);

- на улице Советской (участок от моста через реку Тьмаку в створе улицы Софьи Перовской до Тверского проспекта);

- на улице Софьи Перовской (участок от улицы Ефимова до пл. Победы);

- на мосту через Тьмаку в створе улицы Софьи Перовской;

- на Краснофлотской набережной (от ул. Дмитрия Донского до пл. Победы);

- на площади Победы;

- на Свободном переулке (от набережной Степана Разина до Советской);

- на набережной Степана Разина (участок от Свободного переулка до ул.Салтыкова-Щедрина);

- на улице Вольного Новгорода (от Свободного переулка до Тверского проспекта).

Автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда. Будут установлены временные знаки дорожного движения.