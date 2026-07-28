В Твери ограничат движение транспорта на центральных улицах

С 30 июля по 2 августа будет ограничено движение транспорта на центральных улицах Твери. Причина этого - подготовка и проведение забега «Тверской полумарафон». Мероприятие состоится 2 августа.
С 20 часов 30 июля до 17 часов 2 августа вводятся ограничения движения и парковки всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности на Театральной площади.
Далее с 20 часов 1 августа до 16 часов 2 августа движение будет ограничено на улице Советской (на участке от Волжского проезда до Свободного переулка).
Затем с 4 часов до 15 часов 2 августа ограничения движения начнут действовать:
- на мосту через реку Волгу в створе Волжского проезда и площади Мира;
- на Волжском проезде (на участке от моста через реку Волгу в створе Волжского проезда и площади Мира до Советской);
- на улице Советской (участок от моста через реку Тьмаку в створе улицы Софьи Перовской до Тверского проспекта);
- на улице Софьи Перовской (участок от улицы Ефимова до пл. Победы);
- на мосту через Тьмаку в створе улицы Софьи Перовской;
- на Краснофлотской набережной (от ул. Дмитрия Донского до пл. Победы);
- на площади Победы;
- на Свободном переулке (от набережной Степана Разина до Советской);
- на набережной Степана Разина (участок от Свободного переулка до ул.Салтыкова-Щедрина);
- на улице Вольного Новгорода (от Свободного переулка до Тверского проспекта).
Автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда. Будут установлены временные знаки дорожного движения.