Стало известно, что будет с памятником Афанасию Никитину в Твери

С Афанасия Никитина смахнут полувековой слой пыли. Фото: пресс-служба администрации Твери

На набережной Волги в Заволжском районе Твери идет ремонт памятника Афанасию Никитину. Это объект культурного наследия федерального значения. Он был установлен на набережной Волги в Твери в 1955 году и является одной из визитных карточек города. Высота фигуры самого знаменитого купца России составляет четыре метра.

Как сообщает отдел информации и аналитики администрации города, в проекте предусмотрены очистка скульптуры Афанасия Никитина и памятной доски, демонтаж бетонного цоколя у подножия постамента, ремонт гранитных блоков постамента и цветочного бордюра. Будут отремонтированы гранитные блоки и парапет подпорной стенки, лестничные марши-всходы и скульптура ладьи. Растения возле памятника тоже обновят и благоустроят территорию. Будет восстановлена дренажная система вдоль лестниц и обустроено ограждение цветников.

Сейчас работы находятся на этапе демонтажа плит радиусной подпорной стенки, цветочного бордюра. Рабочие заменяют бетонное основание. По условиям госконтракта реставрация должна быть завершена в конце ноября этого года.

Заказчиком реставрации выступает Территориальное управление Росимущества в Тверской области.