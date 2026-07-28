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НовостиОбщество28 июля 2026 17:28

Стало известно, что будет с памятником Афанасию Никитину в Твери

В столице Верхневолжья реставрируют объект 1955-го года постройки
Екатерина ИЛЬИНА
С Афанасия Никитина смахнут полувековой слой пыли. Фото: пресс-служба администрации Твери

С Афанасия Никитина смахнут полувековой слой пыли. Фото: пресс-служба администрации Твери

На набережной Волги в Заволжском районе Твери идет ремонт памятника Афанасию Никитину. Это объект культурного наследия федерального значения. Он был установлен на набережной Волги в Твери в 1955 году и является одной из визитных карточек города. Высота фигуры самого знаменитого купца России составляет четыре метра.

Как сообщает отдел информации и аналитики администрации города, в проекте предусмотрены очистка скульптуры Афанасия Никитина и памятной доски, демонтаж бетонного цоколя у подножия постамента, ремонт гранитных блоков постамента и цветочного бордюра. Будут отремонтированы гранитные блоки и парапет подпорной стенки, лестничные марши-всходы и скульптура ладьи. Растения возле памятника тоже обновят и благоустроят территорию. Будет восстановлена дренажная система вдоль лестниц и обустроено ограждение цветников.

Сейчас работы находятся на этапе демонтажа плит радиусной подпорной стенки, цветочного бордюра. Рабочие заменяют бетонное основание. По условиям госконтракта реставрация должна быть завершена в конце ноября этого года.

Заказчиком реставрации выступает Территориальное управление Росимущества в Тверской области.