«Для меня эта работа – благо»: Школьный тренер из Тверской области рассказал, почему пошел в «БАРС»

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В Верхневолжье продолжается набор добровольцев в отряд «БАРС ТВЕРЬ». В задачи подразделения входит защита особо важных объектов региона.

В числе добровольцев, вступивших в отряд – тренер школьной футбольной команды из Рамешек Артем Горбачев. Увидел о начале набора в региональный отряд «БАРС ТВЕРЬ» и решил, что его знания и навыки помогут в защите малой Родины. Артем имеет опыт воинской службы – в свое время был срочником в танковых войсках.

«Для меня эта работа – благо. Мы должны защищать наше население. Я призываю всех мужчин обеспечить мирное небо над головой наших детей», – сказал Артем Горбачев. На прошлой неделе доброволец встретился с главой региона Виталием Королевым, который находился в Рамешках с рабочим визитом.

«Отряд «БАРС ТВЕРЬ» позволяет задействовать людей для защиты от беспилотной опасности на территории Тверской области. Спасибо Вам за это решение», – отметил Виталий Королев в разговоре с тренером.

Как напоминает пресс-служба региона, при вступлении в «БАРС ТВЕРЬ» решением Правительства Тверской области гражданам единовременно выплачивается 200 тыс. рублей. На период службы за добровольцами сохраняются рабочие места и зарплата, ежемесячно предоставляются дополнительные выплаты. С их учетом ежемесячный доход добровольца составляет от 100 тыс. рублей. Предусмотрены также поощрения за результативность. Для неработающих граждан впоследствии возможно трудоустройство на предприятия региона.

Граждане, которые поступают на службу в «БАРС ТВЕРЬ», несут службу только на территории Тверской области. Срок нахождения в мобилизационном резерве составляет от 3 до 5 лет, но контракт может быть прерван по инициативе военнослужащего.

При этом нахождение на сборах в год не может превышать 6 месяцев. Срок сборов составляет два месяца, из них две недели – обучение под руководством инструкторов и 45 суток – боевое дежурство.

На время сборов гарантированы бесплатные питание и проживание. Предоставляется обмундирование и экипировка, полное медицинское обслуживание, страхование жизни за счет государства. Оплачивается проезд к месту выполнения задач и обратно,

За студентами, имеющими военную учетную специальность и желающими стать добровольцами, сохраняется место на время прохождения специальных сборов. Отдельные категории военнослужащих могут получить дополнительное профобразование (свидетельство государственного образца).

После выполнения задач на территории Тверской области в течение двух месяцев, участники отряда «БАРС ТВЕРЬ» возвращаются на свое основное место работы. Срок выполнения задачи и несения службы на объекте может быть увеличен по желанию добровольца с сохранением всех выплат.

Сегодня отряд «БАРС ТВЕРЬ» – это эффективный инструмент по защите особо важных объектов Верхневолжья. Для всех желающих вступить в «БАРС ТВЕРЬ» работает горячая линия по телефону 122.