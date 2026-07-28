В Тверской области стартовал Всероссийский форум «Гвардейск»

"Гвардейск" - уникальное пространство для нового поколения. Фото: пресс-служба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия ЕР»

В Ржевском округе на базе военно-патриотическом лагеря имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова стартовал Всероссийский молодежный форум «Гвардейск». Он продлится до 2 августа.

Это уникальное пространство для подготовки нового поколения лидеров общественно-политической сферы. Участники на практике осваивают механизмы госуправления, избирательные процессы и основы общественной деятельности.

Главная задача форума - самореализация молодых людей, вовлечение в общественную жизнь страны. Форум представляет собой часть образовательного блока проекта «ПолитЗавод» и объединяет на своих региональных площадках более 1500 человек из 89 субъектов РФ.

«Именно молодые люди – будущие профессионалы и защитники Родины, авторы новых научных открытий, смелых идей и проектов, которые определят развитие России и Верхневолжья. Вы очень разные, но все уже сейчас стремитесь проявить свои лучшие качества и таланты, делом доказали готовность участвовать в судьбе родного региона и всей нашей страны», – отметил Виталий Королев в обращении к жителям Верхневолжья в День молодежи России.

Почетным гостем на открытии форума «Гвардейск» стала директор ДИП МИД России, официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая пообщалась с ребятами, ответила на интересующие их вопросы.

В программе форума военно-поисковые экспедиции, практико-ориентированные образовательные мероприятия с историками и поисковиками, творческие иммерсивные активности, военно-исторические реконструкции, тактические и спортивные игры.

С молодыми людьми работают федеральные эксперты, политики и ветераны СВО. Молодые люди участвуют в дебатах, разрабатывают командные проекты.

У участников форума есть возможность представить свои социальные инициативы на грантовом конкурсе «Росмолодёжь. Гранты» и получить финансирование на их реализацию

Организатор форума – Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России».