В Твери завершен монтаж каркаса бегового центра, рассказала координатор проекта Алёна Аршинова

Курирует проект Алена Аршинова. Фото: ПТО

В Твери быстрыми темпами продолжается возведение бегового центра на 400 посещений в сутки. Работы ведутся АНО «Евразия» совместно с ВФЛА в рамках соглашения с правительством региона.

Завершен один из важнейших этапов — монтаж металлического каркаса. Далее по плану установка сэндвич-панелей и кровли.

Строителям поставлена задача завершить объект в короткие сроки. Поэтому на стройке работают сразу несколько бригад в две смены — с утра до ночи. Работа идет с опережением сроков. В первую очередь потому, что правильно выстроена логистика в поставке материалов. Они поступают на площадку заранее и без задержек.

«Спортивные и беговые сообщества Твери, профессиональные спортсмены и любители уже ждут возможности тренироваться в новом беговом центре. Стараемся», — отметила депутат Государственной Думы РФ, координатор проектов АНО «Евразия» Алёна Аршинова на недавней встрече с тверичанином, легендарным хоккеистом мирового уровня Ильей Ковальчуком.

Напомним, беговой центр в Твери строится за счет частных средств. Соглашение о его возведении, а также о реновации Горсада и пополнении автопарка скорой медицинской помощи на 42 автомобиля было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Проекты инициированы депутатом Государственной Думы РФ Алёной Аршиновой и главой Тверской области Виталием Королевым.