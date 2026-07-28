В Твери задержали серийного вора в маске с черепом

Вор орудовал в маске из компьютерной игры. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области

В Твери задержали 21-летнего тверичанина, который оказался серийным вором. Несмотря на молодой возраст парень ранее уже был судим. Но видимо свобода его не привлекала. За несколько дней он обокрал 8 торговых точек. Он орудовал по ночам.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, злоумышленник вскрывал небольшие торговые павильоны в Заволжском, Центральном и Московском районах города: кафе быстрого питания, фуд-траки, ларьки по продаже уличной еды, овощные магазины и павильоны с мясной продукцией.

Похищал выручку из кассы. Суммы попадались разные: от 1500 до 40 000 рублей. На очередном эпизоде кражи со взломом молодого человека задержали оперативники уро.

Вот еще подробности. Злоумышленник действовал в маске с черепом из популярной компьютерной игры и перчатках. Перемещался вор на электросамокате.

В полиции подозреваемый сознался в злодеяниях. Сейчас он находится в СИЗО, в его отношении возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Оперативники проверяют фигуранта на причастность к другим аналогичным преступлениям.