Тверская область в августе попадёт в зону риска лесных пожаров

Соблюдайте в лесу правила противопожарной безопасности. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года территория Тверской области будет в зоне риска лесных пожаров. Такой прогноз дала федеральная Авиалесоохрана. Согласно данным ведомства, вероятность превышения средних многолетних показателей пожарной опасности будет распространяться на всю территорию Тверского региона.

Прогноз был разработан на основе анализа данных Гидрометцентра. Но, как отмечают в Авиалесоохране, этот прогноз не означает, что ЧП обязательно произойдут. Во многом это зависит от того, как люди будут вести себя в лесах, будут ли соблюдать правила противопожарной безопасности. Сыграет роль и оперативность ликвидации возникающих очагов.

Среди других регионов ЦФО в зоне риска также оказалась Курская область, север Смоленской и Московской областей, части Ярославской, Калужской, Брянской, Владимирской, Орловской, Белгородской и Воронежской областей.