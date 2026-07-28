В Андреаполе суд вынес приговор мужчине за кражу денег с карты пенсионерки

Житель Андреаполя воспользовался доверием пенсионерки и потратил ее деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Андреапольского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя округа, признанного виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). В январе 2026 года подсудимый пришел в гости к своей знакомой пенсионерке.

Женщина доверила мужчине свою банковскую карту, попросив его купить продукты питания. Воспользовавшись предоставленной картой, обвиняемый совершил ряд покупок в различных городских магазинах, оплачивая товары и алкоголь бесконтактным способом.

В общей сложности он потратил более 9 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшей. В ходе следствия и суда мужчина полностью возместил причиненный ущерб. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.