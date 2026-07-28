СК и прокуратура Твери начали проверку по факту падения ребенка из окна

Ход и результаты процессуальной проверки по факту травмирования ребенка находятся на контроле прокуратуры района. Фото: Прокуратура Тверской области.

По факту происшествия в доме № 18 по проспекту Николая Корыткова организована доследственная проверка Заволжским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области.

Предварительно установлено, что ребенок взобрался на подоконник, когда мать была в другой комнате, и выпал из открытого окна, оперевшись на москитную сетку. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Прокуратура Пролетарского района города Твери взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следствием.

Прокурор района Олег Рузаев лично выезжал на место для координации работы служб. В ходе надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних.