Осужденный тверской колонии строгого режима сдал экзамены в вологодский вуз

Осужденный тверской ИК-7 успешно поступил на профиль «Технические системы в агробизнесе» в Вологодскую академию. Фото: УФСИН Тверской области.

Сотрудники отдела воспитательной работы и группы пенитенциарной пробации ИК-7 УФСИН России по Тверской области (колония строгого режима для лиц, не впервые отбывающих наказание) помогли осужденному поступить в высшее учебное заведение. Ранее мужчина успешно окончил местное профессиональное училище по специальности сварщика и обратился к администрации за содействием в получении высшего технического образования в дистанционной форме.

Сотрудники колонии связались с Вологодской государственной молочнохозяйственной академией имени Н.В. Верещагина, сотрудничающей со ФСИН России с 2024 года. В комнате краткосрочных свиданий колонии установили компьютер, за которым осужденный под контролем сдал тесты по русскому языку и двум профильным предметам.

В результате он успешно поступил на профиль «Технические системы в агробизнесе» по программе «Агроинженерия». При успешной учебе после освобождения он сможет перейти на очную форму. Отметим, что по закону «О пробации в РФ» получение образования способствует смягчению наказания, и в настоящее время в вузах обучаются уже 20 осужденных Тверской области.