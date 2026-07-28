МЧС предупредило жителей Тверской области о надвигающихся ливнях и граде

МЧС региона напоминает водителям о необходимости снизить скорость и соблюдать дистанцию на мокрой дороге. Фото: Павел МАКАРОВ.

Экстренное штормовое предупреждение о граде, ливневых дождях и ветре порывами до 15 м/с в Тверской области выпустило региональное МЧС со ссылкой на тверской гидрометцентр. Неблагоприятные условия начнутся с 15:00 28 июля, а 29 июля сильный дождь ночью накроет отдельные районы с сохранением непогоды днем в восточной части области.

Спасатели просят граждан соблюдать бдительность из-за угроз повреждения автомобилей падающими ветками, обрыва проводов ЛЭП и роста числа аварий на дорогах. Пешеходам советуют использовать зонты и плащи, а при шквале укрываться в подъездах или переходах, избегая стен домов, автобусных остановок и рекламных щитов.

Водителям рекомендовано заранее перепарковать транспортные средства из низин и из-под деревьев, а в пути переждать ливень на обочине с включенной аварийкой, покинув салон в случае прибывания воды. Телефон единой службы спасения — 101, номер доверия областного главка МЧС — (4822) 39-99-99.