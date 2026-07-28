Твери полицейские патрульно-постовой службы изъяли у прохожего «соль»

В сумке у задержанного прохожего полицейские обнаружили синтетический наркотик массой 1,12 грамма. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ночью во время патрулирования улиц в Заволжском районе Твери сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Твери обратили внимание на прохожего возле одного из домов на Петербургском шоссе. Полицейские остановили мужчину для проверки документов и по ведомственным базам установили, что 31-летний гражданин ранее привлекался к ответственности за употребление и хранение запрещенных веществ.

На предложение показать содержимое сумки он ответил согласием, и патрульные обнаружили в одном из отделений пакетик с неизвестным содержимым. Задержанный сознался, что внутри находится наркотическое вещество «соль», часть которого он уже употребил. Экспертиза ЭКЦ подтвердила, что изъятое является наркотиком массой 1,12 грамма, что образует крупный размер.

Следственным подразделением Заволжского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фигурант помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, также его проверяют на причастность к сбыту